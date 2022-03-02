Ковингтон: я много раз избивал Масвидаля. Понимаю, как пройдёт бой и в этот раз

Известный боец смешанных единоборств, американец Колби Ковингтон вновь высказался по поводу предстоящего поединка с Хорхе Масвидалем.
«На мне нет никакого давления, потому что я много раз избивал этого парня. Этот поединок кучу раз проходил за закрытыми дверями. Прекрасно понимаю, как он пройдёт и в этот раз.
Масвидаль тоже знает и просто пытается продать как можно больше билетов фанатам. Он не верит в себя, он знает, что не сможет одолеть меня в октагоне. На мне нет никакого давления, я знаю, что выйду в воскресенье и прикончу Масвидаля», — приводит слова Ковингтона ESPN.
Масвидаль и Ковингтон проведут бой на турнире UFC 272, который состоится в ночь на 5 марта мск.
Напомним, в последнем бою Масвидаль встречался с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом. Поединок стал главным событием турнира UFC 261, который прошёл в Джексонвилле (США) в апреле прошлого года. Во втором раунде Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал на настил без сознания.
Ковингтон в последнем бою также сражался с Усманом. Их поединок состоялся в ноябре 2021 года и завершился победой Камару.
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