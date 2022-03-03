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Уайт хочет провести бой между Махачевым и Дариушем

Уайт хочет провести бой между Махачевым и Дариушем
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Глава UFC Дана Уайт рассказал, что всё ещё хочет увидеть бой российского бойца Ислама Махачева с Бенеилом Дариушем. Бойцы должны были драться на турнире UFC Вегас 49, однако Дариуш незадолго до боя снялся с турнира из-за травмы. Его место занял американец Бобби Грин.

«Мне нравится идея бой с Дариушем. Поскольку Махачев отказался от боя с дос Аньосом, мы собираемся провести бой с Дариушем. Мы устроим этот бой. А потом, если Махачев пройдёт Дариуша, будет очень интересно», — приводит слова Уайта MMA Fighting со ссылкой на Barstool Sports.

Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, единогласным решением судей победив Тони Фергюсона.

На прошедшем турнире UFC Вегас 49 Махачев победил американца Бобби Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении.

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