Макгрегор заявил, что заинтересован в приобретении «Челси»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на информацию о продаже «Челси». Ранее российский бизнесмен Роман Абрамович объявил, что продаёт актив, которым владеет с 2003 года. Соответствующая информация появилась на сайте лондонского клуба.



Макгрегор выложил скриншот переписки, в которой говорит о готовности купить «Челси» за 3 млрд фунтов стерлингов.



«Я хочу исследовать этот вариант», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

За время правления Абрамовича синие стали четырёхкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.