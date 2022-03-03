Макгрегор заявил, что заинтересован в приобретении «Челси»
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на информацию о продаже «Челси». Ранее российский бизнесмен Роман Абрамович объявил, что продаёт актив, которым владеет с 2003 года. Соответствующая информация появилась на сайте лондонского клуба.
Макгрегор выложил скриншот переписки, в которой говорит о готовности купить «Челси» за 3 млрд фунтов стерлингов.
«Я хочу исследовать этот вариант», — написал Макгрегор в своём «твиттере».
За время правления Абрамовича синие стали четырёхкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.
Новость по темеРоман Абрамович объявил, что принял решение продать «Челси»
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