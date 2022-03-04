Ковингтон: у дочки Порье ирландский акцент. Да-да, её папа Макгрегор

Известный боец смешанных единоборств, американец Колби Ковингтон обратился к соотечественнику Хорхе Масвидалю на пресс-конференции перед боем с ним на турнире UFC 272.



«Ты всё ещё дружишь с Дастином Порье? Ещё не предал его, как ты поступаешь со всеми? У дочки Дастина по какой-то причине ирландский акцент. Надеюсь, Порье не вздумает сделать тест на отцовство. Да-да, Конор её папочка», — сказал Ковингтон.



Противостояние Масвидаля и Ковингтона состоится в ночь на 5 марта мск.



В последнем бою Хорхе встречался с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом. Поединок прошёл в апреле прошлого года. Во втором раунде Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал на настил без сознания.



Ковингтон в последнем бою также сражался с Усманом. Их поединок состоялся в ноябре 2021 года и завершился победой Камару.