«Твоя жена — мужик в семье». Конор перешёл все рамки, оскорбляя Джоли Порье

Макгрегор опустился на уровень уличной брани. Ответит ли он за грязные слова?

В ночь на 11 июля 2021 года в Лас-Вегасе пройдёт самый ожидаемый турнир лета, а, возможно, и года – UFC 264. В главном событии состоится завершение трилогии между Дастином Порье и Конором Макгрегором. Пока что в их активе по одной победе.

В случае с Печально Известным пресс-конференции перед поединком зачастую бывают более зрелищными, чем сами бои. И в этом свете интересно пронаблюдать, как менялось поведение ирландца. Если в январе перед второй схваткой между Макгрегором и Порье царили мир, любовь, взаимоуважение и согласие, то за полгода ситуация кардинальным образом поменялась.

Конечно, ирландец пытается продать бой, заработать больше платных подписок (тут равных ему нет), вряд ли вкладывает в свой треш-ток личные отношения (сразу вспоминается его фраза “Это всего лишь бизнес” во время поединка с Хабибом Нурмагомедовым). Многие фанаты отмечают, что Конор потерял не только бойцовские навыки, но и стал хуже, как пиарщик. Поэтому в случае с Порье он стал давить на самое дорогое американцу — семью и его жену Джоли.

Не стоит забывать, что она заходила в раздевалку Конора после январской победы Порье и благодарила за пожертвование в полмиллиона долларов в благотворительный фонд Дастина. Впоследствии оказалось, что Макгрегор отказался от этого шага, заявив, что американец не представил ему план расходования средств.

Атаку на жену Порье Конор начал за день до пресс-конференции, выложив скриншот в своем “Твиттере”. На нем видно, что жена хочет начать общение с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях.

Но разогнался на полную Макгрегор лишь на пресс-конференции. Оскорбляя Порье, он упомянул и Джоли.

“Ты будешь бегать как собака в октагоне, ты – мелкая сучка. Я потанцую на твоей голове. Твоя жена – это мужик в семье. Ты – мелкая и глупая деревенщина”, — говорил ирландец.

Оскорбления продолжились в “твиттере”.

«Твой треш-ток такой же тонкий, как твои волосы сегодня. Вскоре увидимся, чемпион», — написал Порье в комментариях к посту Макгрегора.

«Твоя жена хочет увидеть волосы в моем паху, бро. Никакого треш-тока», — ответил Макгрегор, пересекая границы дозволенного.

Перешел ли Конор все рамки? Очевидно. Впрочем, такое не впервые. Пару лет назад ирландец назвал жену Хабиба «полотенцем» из-за скрывшей лицо паранджи. Орел ответил в ринге. Думается, Бриллиант намерен идти по такому же пути.

Фанаты были крайне категоричны к Макгрегору при оценке пресс-конференции, отметив, что он стал пародией на самого же себя.

Мне больше всего понравилось, когда Конор пытался высмеять Дастина за то, что тот уехал из Луизианы Дастин просто пожал плечами и сказал «хорошо». Ему просто наплевать, на это весело смотреть.

Я немного фанат Конора, но не поверил ни единому его слову на этой пресс-конференции. Честно говоря, Дастин заставил его выглядеть немного клоуном.