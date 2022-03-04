Хорхе Масвидаль подписал новый контракт с UFC. Названы детали

Известный боец UFC Хорхе Масвидаль подписал новый контракт с промоушеном. Об этом в своём «твиттере» сообщил сам Хорхе. Условия сделки между обеими сторонами не разглашаются.
«Спасибо Хантеру Кэмбеллу, Дане Уайту и моей команде за то, что мои дети больше никогда не будут голодать», — написал Масвидаль.
Соагент Масвидаля Малки Кава также высказался о новом соглашении, подчеркнув, что теперь его клиент входит в топ-3 самых высокооплачиваемых бойцов UFC.
«Новый контракт, благодаря которому Хорхе входит в тройку самых высокооплачиваемых бойцов UFC. Хорошая сделка», — написал Кава на своей странице в «Твиттере».
Напомним, следующий бой Масвидаль проведёт с соотечественником Колби Ковингтоном. Поединок состоится в ночь на 5 марта по московскому времени на UFC 272.
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