Бойцы против социализма. В UFC подерутся главные фанаты Трампа — Масвидаль и Ковингтон

Январь продолжает баловать нас новостями о готовящихся топовых поединках. Звёзды легчайшего и тяжёлого веса уже получили соперников, теперь очередь за полусредневесами. Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль подерутся между собой 5 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 272. 33-летний Колби и 37-летний Хорхе искренне ненавидят друг друга и при этом являются весьма зрелищными бойцами – можно ли придумать лучшую завязку для интересного поединка? Два американца хотели встретиться уже очень давно, но схватка срывалась целых три раза. Будем надеяться, что с четвёртой попытки спортсмены всё-таки выйдут в октагон.

Почему же Ковингтон и Масвидаль так не любят друг друга? Как это часто бывает, самая отчаянная вражда случается между бывшими друзьями. Ещё несколько лет назад Колби и Хорхе занимались в American TopTeam и проводили очень много времени вместе как на тренировках, так и вне зала. Но потом между ними пробежала чёрная кошка: всё началось с обвинений со стороны Масвидаля, назвавшего бывшего товарища «жадным жуликом». Ковингтон за словом в карман тоже не полез, припомнив коллеге несколько некрасивых историй. С тех пор экс-друзья регулярно «поливают» друг друга в социальных сетях, демонстрируя искреннюю ненависть.

Впрочем, кое-что всё-таки до сих пор их объединяет: трогательная любовь к бывшему президенту США Дональду Трампу. Масвидаль и Ковингтон даже входили в предвыборный штаб пожилого политика на последних выборах, участвуя в специальной программе «Бойцы против социализма». Не спрашивайте, какие социалисты сейчас угрожают Америке – Трамп использует этот термин как ругательный, применяя его в том числе и к Джо Байдену. Дональд высоко оценивает Хорхе и Колби, регулярно восхваляя знаменитых «ненавистников социализма». Те отвечают Трампу горячими комплиментами, а Ковингтон однажды и вовсе пытался «приложиться к ручке» экс-президента, но тот её вовремя отдёрнул.

Кто же фаворит в схватке двух топовых полусредневесов? Ответить сложно. Оба в последних боях встречались с Камару Усманом, но одолеть чемпиона не смогли. Масвидаль великолепен в стойке, при этом в партере у него имеются заметные пробелы. Коронкой Ковингтона напротив, является борьба, однако и в стойке он заметно прибавил, сумев доставить серьёзные проблемы Усману во второй схватке. Поэтому на бумаге чуть сильнее выглядит Ковингтон, известный под прозвищем Хаос. В любом случае нас ждёт классный поединок двух высококлассных спортсменов, вдобавок приправленный личной враждой. Главное, чтобы ничего не сорвалось.