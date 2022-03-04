Ковингтон: Бразилия — помойка. Там грязные животные пытались сжечь мой американский флаг

Известный боец смешанных единоборств, американец Колби Ковингтон вспомнил о своём поединке с Дэмианом Майей в Бразилии на UFC Fight Night 119.

«Да, я придерживаюсь мнения, что Бразилия — помойка. Грязные животные, которые там живут, просто получили от меня ответ: когда я выходил драться с Майей, они кричали, что я умру и пытались сжечь мой американский флаг», — сказал Ковингтон на пресс-конференции перед боем с американцем Хорхе Масвидалем.

Напомним, Масвидаль и Ковингтон раньше были хорошими друзьями, однако в какой-то момент отношения между ними испортились. Бой американцев состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 272, который состоится в ночь c 5 на 6 марта мск по московскому времени.