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Ковингтон — Масвидалю: ты Фидель Кастро-младший, Трамп тебя точно не любит

Ковингтон — Масвидалю: ты Фидель Кастро-младший, Трамп тебя точно не любит
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Известный боец смешанных единоборств, американец Колби Ковингтон обратился к своему будущему сопернику, Хорхе Масвидалю.

«Ты забыл, что сбежал от первой жены? Жил на её подачки, сделал ей детей, а потом сбежал от неё! Хорхе, все твои деньги уходят на детей. Да, твои ребята растут без отца, но ты хоть алименты плати их матери.

Трамп мне звонит после каждого поединка. А тебе он не звонил ни разу! Масвидаль, сколько раз ты был в Белом доме? А я был там дважды, сидел на дебатах в первом ряду. Хорхе, ты Фидель Кастро-младший, Трамп тебя точно не любит», — сказал Ковингтон на пресс-конференции перед боем с Масвидалем.

Напомним, поединок между Масвидалем и Ковингтоном пройдёт в ночь c 5 на 6 марта мск.

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