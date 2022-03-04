Ковингтон — Масвидалю: ты Фидель Кастро-младший, Трамп тебя точно не любит

Известный боец смешанных единоборств, американец Колби Ковингтон обратился к своему будущему сопернику, Хорхе Масвидалю.



«Ты забыл, что сбежал от первой жены? Жил на её подачки, сделал ей детей, а потом сбежал от неё! Хорхе, все твои деньги уходят на детей. Да, твои ребята растут без отца, но ты хоть алименты плати их матери.



Трамп мне звонит после каждого поединка. А тебе он не звонил ни разу! Масвидаль, сколько раз ты был в Белом доме? А я был там дважды, сидел на дебатах в первом ряду. Хорхе, ты Фидель Кастро-младший, Трамп тебя точно не любит», — сказал Ковингтон на пресс-конференции перед боем с Масвидалем.



Напомним, поединок между Масвидалем и Ковингтоном пройдёт в ночь c 5 на 6 марта мск.