Ковингтон — о Масвидале: я отправлю его на электрический стул
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Американский боец UFC Колби Ковингтон высказался о предстоящем поединке с соотечественником Хорхе Масвидалем на UFC 272.
«Сегодня вечером состоится тайная вечеря уличного Иуды, а завтра я отправлю его на электрический стул, щёлкну выключателем и поджарю его задницу. Я собираюсь поднять градус на арене T-Mobile, как никогда раньше», — сказал Ковингтон перед боем.
Ковингтон и Масвидаль сразятся в ночь с 5 на 6 марта по московскому времени. Их противостояние станет главным событием спортивного мероприятия. На турнире также выступят российские бойцы смешанных единоборств Тагир Уланбеков и Умар Нурмагомедов. Им будут противостоять американские спортсмены Тим Эллиотт и Брайан Келлехер соответственно.
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