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Бой Ковингтон — Масвидаль, прямая трансляция UFC 272, Нурмагомедов — Келлехер, Эллиотт — Уланбеков, онлайн 5 марта 2022

UFC 272: Ковингтон — Масвидаль. Хабиб и его братья встретятся с Колби лицом к лицу. LIVE
Игорь Брагин
UFC 272: Ковингтон — Масвидаль
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Два американца будут драться за симпатию Трампа, а две славянские девушки — решать ссору кулаками. Подробности — на «Чемпионате».

В ночь на 6 марта 2022 года на «Ти-Мобайл Арена» (Лас-Вегас, штат Невада, США) состоится турнир UFC 272. В главном событии встретятся первый номер рейтинга в полусредней весовой категории Колби Ковингтон (16-3) и шестой боец дивизиона Хорхе Масвидаль. Победитель сможет претендовать на титульный поединок с действующим чемпином Камару Усманом.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на You-Tube-канале UFC Russia.

В октагон также выйдут два россиянина из команды Хабиба Нурмагомедова. Брат Орла Умар Нурмагомедов (13-0) и Тагир Уланбеков (14-1).

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира.

Где смотреть турнир UFC 272 Во сколько смотреть турнир UFC 272 с боем Умара Нурмагомедова Полный кард турнира UFC 272: Ковингтон — Масвидаль
Live Игорь Брагин

Масвидель и Ковингтон будут драться за симпатию Трампа

В главном бою UFC 272 встретятся бывшие друзья. Масвидаль и Ковингтон когда-то тренировались в одном зале — American Top Team. За обоих болеет президент США (бывших президентов не бывает) Дональд Трамп… Но сейчас они — настоящие враги.

«Ты забыл, что сбежал от первой жены? Жил на её подачки, сделал ей детей, а потом сбежал от неё! Хорхе, все твои деньги уходят на детей. Да, твои ребята растут без отца, но ты хоть алименты плати их матери.

Трамп мне звонит после каждого поединка. А тебе он не звонил ни разу! Масвидаль, сколько раз ты был в Белом доме? А я был там дважды, сидел на дебатах в первом ряду. Хорхе, ты Фидель Кастро-младший, Трамп тебя точно не любит», — сказал Ковингтон на пресс-конференции перед боем с Масвидалем.

14:42 Игорь Брагин

Интервью с Уланбековым и шутка брата Хабиба

— Как проходит весогонка, много ли приходится сгонять?
— «Гоняю» прилично, да. Осталось совсем немного, буквально две тренировки. Всё идёт по плану, всё хорошо.

Тут в кадре (интервью проводилось по видеосвязи. — Прим. «Чемпионата») неожиданно появился улыбающийся Умар Нурмагомедов, который тоже выступит на UFC 272. Умар с заразительным смехом протянул в камеру аппетитный бургер, оказавшийся прямо перед лицом Уланбекова: «Вот этот бургер Тагир сейчас очень хочет скушать. Но не может. Он на диете».

Подробнее на «Чемпионате»:

«Хочет скушать бургер, но не может». Интервью с Уланбековым и шутка брата Хабиба «Хочет скушать бургер, но не может». Интервью с Уланбековым и шутка брата Хабиба
14:40 Игорь Брагин

Где смотреть турнир UFC 272

Номероной ивен UFC будет показан в приложении UFC Fight Pass. Там будут показаны все бои — от ранних прелимов до главного боя.

14:40 Игорь Брагин

Хабиб — о готовности брата Умара и Уланбекова к UFC 272

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», дав краткий комментарий о предстоящем поединке Тагира и Умараэ

«Меньше суток до боя Умара и Тагира на UFC 272. Удачи вам, братья, завтра вам предстоит пройти испытание в лице двух ветеранов UFC. Вы прошли тяжёлую и хорошую подготовку и очень хорошо готовы», — написал Хабиб.

14:39 Игорь Брагин

Результаты взвешивания UFC 272: Нурмагомедов тяжелее Келлехера

Масвидаль и Ковингтон показали абсолютно идентичный вес — 77,34 килограмма. Умар Нурмагомедов (66,22) оказался на 450 грамм легче Брайэна Келлехера (65,66). Тим Эллиотт тяжелее Тагира Уланбекова на 230 грамм.

Новость по теме
Результаты взвешивания UFC 272: Умар Нурмагомедов оказался тяжелее Брайэна Келлехера
14:38 Игорь Брагин

Во сколько смотреть турнир UFC 272 с боем Умара Нурмагомедова

Трансляция ранних прелимов начнётся в 02:00 по Москве, прелимов – в 04:00, главного карда – в 06:00. Брпт Хабиба Нурмагмоедова Умар выйдет в октагон не ранее 03:15 мск.

14:37 Игорь Брагин

Бой Рафаэля Физиева и Рафаэля Дос Аньоса отменён. Причины

Из-за положительного теста на COVID-19 Рафаэль Физиев (11-1) не сможет провести поединок с Рафаэлем Дос Аньосом (30-13). На замену выбывшему бойцу выйдет Ренато Мойкано (16-4-1), который в настоящий момент идёт на серии из двух побед. Этот бой состоится в промежуточном весе (до 72,57 кг) и останется пятираундовым со-главным событием вечера.

14:35 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC 272: Ковингтон — Масвидаль

Основной кард

  • Колби Ковингтон (16-3) vs. Хорхе Масвидаль (35-15)
  • Рафаэль Дос Аньос (30-13) vs. Ренато Мойкано (16-4-1) — Бой в промежуточном весе
  • Эдсон Барбоза (22-11) vs. Брайс Митчелл (14-0)
  • Кевин Холлэнд (21-7) vs. Алекс Оливейра (22-11-1)
  • Грег Харди (7-4) vs. Сергей Спивак (13-3)

Предварительный кард

  • Джейми Малларки (14-4) vs. Джэлин Тёрнер (11-5)
  • Марина Родригес (15-1-2) vs. Ян Сяонянь (13-2)
  • Николае Негумереану (11-1) vs. Кеннеди Нзечакву (9-2)
  • Мария Агапова (10-2) vs. Марина Мороз (10-3)

Ранние прелимы

  • Брайэн Келлехер (24-12) vs. Умар Нурмагомедов (13-0)
  • Тим Эллиотт (17-12-1) vs. Тагир Уланбеков (14-1)
  • Людовит Клайн (17-4) vs. Девонте Смит (11-3)
  • Дастин Джейкоби (16-5-1) vs. Михал Олексейчук (16-4)

Из-за травмы Джессика Ай (15-10, 1 NC) не смогла провести поединок с Манон Фирот (8-1). Бой отменён.

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