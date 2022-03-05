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UFC 272: Ковингтон — Масвидаль. Хабиб и его братья встретятся с Колби лицом к лицу. LIVE

В ночь на 6 марта 2022 года на «Ти-Мобайл Арена» (Лас-Вегас, штат Невада, США) состоится турнир UFC 272. В главном событии встретятся первый номер рейтинга в полусредней весовой категории Колби Ковингтон (16-3) и шестой боец дивизиона Хорхе Масвидаль. Победитель сможет претендовать на титульный поединок с действующим чемпином Камару Усманом.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на You-Tube-канале UFC Russia.

В октагон также выйдут два россиянина из команды Хабиба Нурмагомедова. Брат Орла Умар Нурмагомедов (13-0) и Тагир Уланбеков (14-1).



«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира.