Ковингтон победил Масвидаля в главном бою турнира UFC 272

В Лас-Вегасе (США) завершился главный бой турнира по смешанным единоборствам UFC 272, в ходе которого сражались американцы Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль. Весь поединок проходил с преимуществом Ковинтона. В результате победу по его итогам единогласным решением судей праздновал именно Колби.
Для Ковинтона эта победа стала 17-й в ММА, также на его счету 3 поражения. Для Масвидаля поражение стало 16-м. Благодаря сегодняшнему успеху Колби сможет претендовать на титульный поединок с действующим чемпионом промоушена, американским бойцом Камару Усманом.
Ранее в соглавном поединке спортивного мероприятия встречались 37-летний представитель Бразилии Рафаэль дос Аньос и его 32-летний соотечественник Ренато Карнейро (Мойкано). Единогласным решением судей победил в этом противостоянии дос Аньос.
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