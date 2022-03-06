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Ковингтон победил Масвидаля в главном бою турнира UFC 272

Ковингтон победил Масвидаля в главном бою турнира UFC 272
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В Лас-Вегасе (США) завершился главный бой турнира по смешанным единоборствам UFC 272, в ходе которого сражались американцы Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль. Весь поединок проходил с преимуществом Ковинтона. В результате победу по его итогам единогласным решением судей праздновал именно Колби.

Для Ковинтона эта победа стала 17-й в ММА, также на его счету 3 поражения. Для Масвидаля поражение стало 16-м. Благодаря сегодняшнему успеху Колби сможет претендовать на титульный поединок с действующим чемпионом промоушена, американским бойцом Камару Усманом.

Ранее в соглавном поединке спортивного мероприятия встречались 37-летний представитель Бразилии Рафаэль дос Аньос и его 32-летний соотечественник Ренато Карнейро (Мойкано). Единогласным решением судей победил в этом противостоянии дос Аньос.

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