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Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC 272

Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC 272
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Стали известны имена бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира UFC 272, который состоялся в ночь с 5 на 6 марта. Каждый из них получил денежную сумму в размере $ 50 000. Информацией о вознаграждении участников спортивного шоу поделилась пресс-служба промоушена.

Лучшим боем вечера было признано противостояние американцев Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля. Их поединок был главным событием всего турнира. Победу по его итогам единогласным решением судей праздновал Ковингтон.

Денежное вознаграждение за лучшее выступление вечера досталось Кевину Холланду (одолел Алекса Оливейру за счёт технического нокаута во втором раунде), а также Марине Мороз (победила Марию Агапову благодаря удушающему приёму).

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