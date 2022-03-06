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Колби Ковингтон бросил вызов Дастину Порье

Колби Ковингтон бросил вызов Дастину Порье
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Американец Колби Ковингтон вызвал на бой бывшего временного чемпиона промоушена в лёгком весе Дастина Порье. Вызов Ковингтон бросил после победы, одержанной им в поединке с соотечественником Хорхе Масвидалем на турнире UFC 272, который состоялся в ночь на 6 марта мск.

«Я только что позаботился об этом уличном мусоре Майами, теперь пришло время позаботиться о болотном мусоре Луизианы. Где же ты, Дастин Порье? Назови место, парень. Скоро увидимся. Ты следующий», — сказал Ковингтон по окончании боя с Масвидалем.

В поединке с Масвидалем Колби праздновал победу единогласным решением судей. Теперь на его счету 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения.

В последнем поединке Порье встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.

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