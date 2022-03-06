Колби Ковингтон бросил вызов Дастину Порье

Американец Колби Ковингтон вызвал на бой бывшего временного чемпиона промоушена в лёгком весе Дастина Порье. Вызов Ковингтон бросил после победы, одержанной им в поединке с соотечественником Хорхе Масвидалем на турнире UFC 272, который состоялся в ночь на 6 марта мск.
«Я только что позаботился об этом уличном мусоре Майами, теперь пришло время позаботиться о болотном мусоре Луизианы. Где же ты, Дастин Порье? Назови место, парень. Скоро увидимся. Ты следующий», — сказал Ковингтон по окончании боя с Масвидалем.
В поединке с Масвидалем Колби праздновал победу единогласным решением судей. Теперь на его счету 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения.
В последнем поединке Порье встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.
- 6 марта 2022
-
11:53
-
11:46
-
11:00
-
10:49
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:18
-
09:08
-
08:17
-
07:54
-
07:17
-
07:10
-
06:43
-
06:30
-
04:35
-
04:04
-
03:51
-
03:36
-
03:16
-
00:02
- 5 марта 2022
-
22:44
-
21:54
-
21:06
-
19:33
-
18:40
-
17:57
-
16:58
-
16:45
-
15:37
-
15:30
-
14:24
-
13:47
-
13:17
-
12:14