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Масвидаль объяснил одну из причин своего поражения в бою с Ковингтоном

Масвидаль объяснил одну из причин своего поражения в бою с Ковингтоном
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Американский боец UFC Хорхе Масвидаль прокомментировал поражение, которое он потерпел в поединке с соотечественником Колби Ковингтоном на турнире UFC 272. По словам Масвидаля, в противостоянии с Ковингтоном у него совсем не получалось вести борьбу.

«Сегодня у меня не получилось борьба. Нужно было действовать иначе. Но не получилось. Сейчас я просто хочу поблагодарить Бога за всё, что у меня есть. Спасибо всем, что пришли. Также хотел бы извиниться перед моими детьми. Они единственные, кому я тоже скажу: «Простите». Но, чёрт возьми, я меня сегодня просто не было никакой борьбы. Я был плох», — приводит слова Масвидаля BJPenn.

Ковинтон одолел Масвидаля единогласным решением судей. Бой прошёл в ночь на 6 марта мск.

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