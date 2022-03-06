Масвидаль объяснил одну из причин своего поражения в бою с Ковингтоном

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль прокомментировал поражение, которое он потерпел в поединке с соотечественником Колби Ковингтоном на турнире UFC 272. По словам Масвидаля, в противостоянии с Ковингтоном у него совсем не получалось вести борьбу.



«Сегодня у меня не получилось борьба. Нужно было действовать иначе. Но не получилось. Сейчас я просто хочу поблагодарить Бога за всё, что у меня есть. Спасибо всем, что пришли. Также хотел бы извиниться перед моими детьми. Они единственные, кому я тоже скажу: «Простите». Но, чёрт возьми, я меня сегодня просто не было никакой борьбы. Я был плох», — приводит слова Масвидаля BJPenn.



Ковинтон одолел Масвидаля единогласным решением судей. Бой прошёл в ночь на 6 марта мск.