«Я побил бы обоих за один вечер». Ковингтон сравнил Порье и Масвидаля

Американский боец UFC Колби Ковингтона ответил на вопрос относительно того, с кем сложнее ему было спарринговать: с Дастином Порье или Хорхе Масвидалем.



«Вы видели Хорхе в деле. Есть причина, по которой он подписал контракт. Он знал, что не сможет побить меня. Он знал, что, если наберёт лучшую форму за всю карьеру, что он сегодня смог показать, ему всё равно не удастся совладать со мной. Это было одно из моих худших выступлений, но тем не менее бой вышел для меня лёгким. Я бы смог побить обоих за один вечер каждый вторник и четверг в American Trash Team. Так что принесите мне его. Он говорит много безрассудных вещей в соцсетях. Если я что-то обещаю, я это выполняю», — сказал Ковинтон на пресс-конференции после боя с соотечественником Хорхе Масвидалем.