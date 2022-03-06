Конор Макгрегор прояснил свои намерения относительно покупки футбольного клуба «Челси»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец ММА Конор Макгрегор дал понять, что у него серьёзные намерения в вопросе приобретения футбольного клуба «Челси». Ранее российский бизнесмен Роман Абрамович объявил, что продаёт английскую команду, которой владеет с 2003 года.



«Я говорил о покупке «Челси» не в шутку. Как я уже сказал, я изучаю это предложение. «Селтик», «Манчестер Юнайтед», а теперь и недавно выставленный на продажу «Челси» — всё это изучается мною. Покупка футбольной франшизы входит в мои планы, не сомневайтесь в этом», — написал Макгрегор на своей официальной странице в «Твиттере».



Недавно Макгрегор предлагал за «Челси» £ 1,5 млрд». Абрамович хочет выручить за продажу клуба £ 4 млрд.