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Что будет со стадионом «Стэмфорд Бридж» после продажи «Челси» Романом Абрамовичем

Единственное, что не успел сделать Абрамович. Почему арену «Челси» не реконструировали
Полина Куимова
Что будет со стадионом «Стэмфорд Бридж»
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Скорее всего, команде ещё долго придётся играть на старом стадионе.

«Челси» – единственный топ-клуб в Англии, который играет на стадионе, построенном и последний раз реконструированном в прошлом веке. Согласно исследованию Ливерпульского университета, опубликованному Daily Mail в декабре 2021-го, клуб в сезоне-2018/2019 зарабатывал с одного болельщика больше всех в лиге (£ 1648) – и это при вместимости арены в 40 000. «Арсенал» и «Тоттенхэм», которые переехали на стадионы с 60 000 мест, получают меньше, но за десять лет их доходы увеличились на 34% и 94% соответственно. Доходы же «Челси» выросли всего на 5% – исключительно из-за повышения цен. Клуб может зарабатывать ещё больше, потому что спрос на посещение «Стэмфорд Бридж» есть, но вот возможностей удовлетворить его нет. Для этого нужен новый стадион, и в клубе это осознали давно – переезд планировали ещё в 2011 году, но не вышло. В 2017-м объявили о новом проекте, но в итоге спустя год его заморозили.

А с выходом из клуба Романа Абрамовича будущее «Стэмфорд Бридж» становится ещё мрачнее.

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Пять лет назад «Челси» объявил о реконструкции стадиона. Обновлённую арену планировали открыть в конце марта 2020-го

11 января 2017 года объявили, что «Стэмфорд Бридж» будет снесён, а на его месте появится новая арена на 60 000 мест. Проект выглядел масштабно: пять надземных и три цокольных этажа, просторная чаша с улучшенным доступом к трибунам, каждая из которых разделена на три яруса. Пять общих, четыре гостевых входа (сейчас у «Стэмфорда» всего три входные точки), при этом у каждого – отдельный вестибюль.

Фасад планировалось сформировать из 264 кирпичных опор, пространство между которыми думали либо оставить открытыми, либо закрыть непрозрачными панелями или прозрачным/полупрозрачным стеклом.

Планировалось увеличить количество VIP-мест с 4500 до 17 тысяч, а также спроектировать новую пешеходную зону для зрителей, прибывающих на метро.

Проект был одобрен мэром Лондона в марте 2017-го, и планировалось, что сезон-2021/2022 команда начнёт уже на обновлённой арене (на время строительства «Челси» бы переехал на «Уэмбли»). Но в планы клуба вмешались жители кварталов, окружающих стадион, – «Стэмфорд» буквально встроен в жилые дома.

Увеличение высоты стадиона повлекло бы за собой то, что около 50 зданий утонули бы в тени. «Челси» договаривался с каждым жильцом, получая от них разрешение на строительство и обещая денежную компенсацию за неудобства. Согласились все, кроме одной семьи, чей дом ближе всего расположен к стадиону. Право на свет они пошли отбивать в суд – компенсация «Челси» с шестью нулями их не устроила. Юристы настаивали, что семье нужно лишь одно – изменение проекта трибуны, которая будет отбрасывать на их окна тень.

Таблоиды после решения суда в пользу клуба писали, что семья требовала £ 20 млн в качестве компенсации. Но в итоге осталась ни с чем – совет района Лондона Хаммерсмит и Фулхэм дал разрешение на строительство.

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В 2018 году строительство согласовали. Однако проект в итоге заморозили

Но несмотря на разрешения властей, проект так и не начали реализовывать: у Абрамовича истекла виза, а новую он не получил. В марте 2018 года, после разгоревшегося скандала с «отравлением» в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, глава МВД Великобритании Эмбер Радд заявила, что сотни виз, выданных богатым россиянам, будут проверены. Как писал The Telegraph, Абрамовичу не отказывали в визе – документы просто долго рассматривались из-за затянувшегося процесса проверок. В итоге бизнесмен отозвал свой запрос и получил гражданство Израиля.

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В мае «Челси» опубликовал короткое сообщение, что строительство начато не будет – в связи с «неблагоприятной инвестиционной средой». Разрешение на строительство было выдано до 1 апреля 2020 года, а потом продлено ещё на год из-за пандемии коронавируса. Сейчас срок его действия истёк, а с тех пор новости о строительстве не поднимались – ходили только слухи о продаже клуба.

Сейчас, когда сделка по продаже «Челси» близка как никогда, прогнозировать будущее проекта крайне сложно. The Telegraph пишет, что в 2017 году расходы на строительство по самым скромным оценкам составляли £ 1,4 млрд, а теперь стоимость возросла до £ 2,2 млрд. Придётся либо менять проект, либо искать очень богатого владельца.

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