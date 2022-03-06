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Сехудо назвал самое важное качество Ковингтона как бойца ММА

Сехудо назвал самое важное качество Ковингтона как бойца ММА
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Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо комплиментарно высказался в адрес американского бойца смешанных единоборств Колби Ковинтона.

«Самый большой актив Ковингтона — его бензобак. Этот парень просто изматывает своих противников в ходе боя. Такое может позволить себе только боец самого высокого уровня. Если тот, кто выходит с ним в октагон, не имеет знаний и опыта в борьбе, то просто ничего не сможет поделать с его тейкдаунами», — написал Сехудо на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в ночь с 5 на 6 марта мск Ковингтон одолел соотечественника Хорхе Масвидаля. Бойцы встречались на турнире UFC 272. Противостояние продлилось все отведённые раунды и закончилось победой Колби единогласным решением судей.

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