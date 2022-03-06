Чимаев в двух словах раскритиковал главный бой UFC 272 Ковингтон — Масвидаль
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев резко высказался о главном событии турнира по смешанным единоборствам UFC 272, в рамках которого встречались американцы Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль.
«Дерьмовый бой», — написал Чимаев на своей официальной странице в «Твиттере».
Бой Ковингтона и Масвидаля состоялся в ночь на 6 марта мск. Весь поединок проходил с преимуществом Колби, который в результате победил единогласным решением судей. Теперь в его активе 17 побед в ММА, также на его счету 3 поражения. Благодаря сегодняшнему успеху Ковингтон сможет претендовать на титульный поединок с действующим чемпионом промоушена, американским бойцом Камару Усманом, которому он уступил на UFC 268.
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