Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев в двух словах раскритиковал главный бой UFC 272 Ковингтон — Масвидаль

Чимаев в двух словах раскритиковал главный бой UFC 272 Ковингтон — Масвидаль
Комментарии

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев резко высказался о главном событии турнира по смешанным единоборствам UFC 272, в рамках которого встречались американцы Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль.

«Дерьмовый бой», — написал Чимаев на своей официальной странице в «Твиттере».

Бой Ковингтона и Масвидаля состоялся в ночь на 6 марта мск. Весь поединок проходил с преимуществом Колби, который в результате победил единогласным решением судей. Теперь в его активе 17 побед в ММА, также на его счету 3 поражения. Благодаря сегодняшнему успеху Ковингтон сможет претендовать на титульный поединок с действующим чемпионом промоушена, американским бойцом Камару Усманом, которому он уступил на UFC 268.

Борьба решает! Ковингтон деклассировал бывшего друга — у Масвидаля не было шансов Борьба решает! Ковингтон деклассировал бывшего друга — у Масвидаля не было шансов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022