Уайт: понятия не имею, что теперь делать с Ковингтоном

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу американца Колби Ковингтона, который сегодня ночью оказался сильнее Хорхе Масвидаля.

«Я понятия не имею, что теперь делать с Ковингтоном. Это хороший вопрос. Мы понимали ещё перед боем, что вне зависимости от результата будет неясно, какими будут их следующие шаги в дивизионе. Так что я до сих пор не могу ответить на вопрос, с кем он станет драться дальше.

Дело в том, что через некоторое время, как бы сильно вы его ни ненавидели, вы по крайней мере должны его уважать. Парень продолжает выигрывать бои, и он крутой чувак.

Он оказался в очень странной ситуации, проиграв Усману дважды. Усман всех обходит. Я не знаю, мы должны посмотреть, что будет дальше, поговорить с Колби и узнать, чего он действительно хочет. Допустим, он подерётся с Порье, а что потом? Он должен двигаться в каком-то направлении, собирается ли он перейти в другой дивизион? Не знаю, надо с ним пообщаться на эту тему», — сказал Уайт на пресс-конференции.