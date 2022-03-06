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Дастин Порье отреагировал на вызов Колби Ковингтона

Дастин Порье отреагировал на вызов Колби Ковингтона
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье отреагировал в своём «твиттере» на вызов Колби Ковингтона, который ранее заявлял о том, что Порье должен стать его следующим соперником.

«Может, действительно подраться с претендентом в полусреднем весе?» — написал Порье.

Вызов Порье Ковингтон бросил после победы, одержанной им в поединке с соотечественником Хорхе Масвидалем на турнире UFC 272, который состоялся в ночь на 6 марта мск.

В поединке с Масвидалем Колби праздновал победу единогласным решением судей. Теперь на его счету 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения.

В последнем поединке Порье встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.

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