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Хорхе Масвидаль раскритиковал работу рефери, обслужившего бой против Ковингтона

Хорхе Масвидаль раскритиковал работу рефери, обслужившего бой против Ковингтона
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Американский боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что во время боя с Колби Ковингтоном судья Хёрб Дин должен был остановить встречу после тычка в глаз со стороны соперника.

«Тычок в глаз был очень сильным. Единственное, что у меня сейчас болит, это чёртов глаз. Он до сих пор ещё пульсирует. У меня была пара неприятностей с Хёрбом Дином. Я просто не понимаю, почему он не исправил ситуацию. Ковингтон нанёс удар, промахнулся, а потом сразу же ткнул меня в глазное яблоко. Я не собираюсь ничего отнимать у него за победу в бою, но всё же было бы здорово, если бы судья остановил бой и я получил бы передышку», — приводит слова Масвидаля BJ Penn.

Напомним, победу единогласным решением судей одержал Ковингтон. Теперь на его счету 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения.

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