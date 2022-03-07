Колби Ковингтон: теперь я — король Майами

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон провозгласил себя королём Майами после победы над соотечественником Хорхе Масвидалем.



«Теперь я — король Майами. Хорхе должен покинуть город, потому что он недостаточно большой для нас двоих. Я готов сразиться с двумя такими бойцами, как Масвидаль, за одну ночь. В нашем поединке определился король Майами», — приводит слова Ковингтона MMAJunkie.



В поединке с Масвидалем Колби праздновал победу единогласным решением судей. Теперь на его счету 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения. После этого поединка Ковингтон вызвал на бой бывшего временного чемпиона промоушена в лёгком весе Дастина Порье.

Ранее Ковингтон признался, что приоритетным следующим поединком для него был бы бой с действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе Камару Усманом.