Ислам Махачев: я намерен подняться в весе, мне нужны два пояса

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, рассказал о желании подняться в будущем в полусредний дивизион.



«Я смотрел бой Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона. Честно, думаю, что могу победить их обоих за один вечер. Я не был впечатлён этим боем. Колби может только бороться, а я в борьбе справлюсь с ним с лёгкостью. Его ударная техника совсем не впечатляет. В этом плане он медленный. А Масвидаль уже стар. Ещё заработает немного денег, проведёт пару боёв и закончит. Я намерен подняться в весе, мне нужны два пояса», – сказал Махачев в интервью на канале ESPN в YouTube.



Последний бой Махачев провёл с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом.

Новость по теме Махачев опроверг слова дос Аньоса и президента UFC Уайта