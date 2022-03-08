Ислам Махачев: я намерен подняться в весе, мне нужны два пояса

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, рассказал о желании подняться в будущем в полусредний дивизион.
«Я смотрел бой Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона. Честно, думаю, что могу победить их обоих за один вечер. Я не был впечатлён этим боем. Колби может только бороться, а я в борьбе справлюсь с ним с лёгкостью. Его ударная техника совсем не впечатляет. В этом плане он медленный. А Масвидаль уже стар. Ещё заработает немного денег, проведёт пару боёв и закончит. Я намерен подняться в весе, мне нужны два пояса», – сказал Махачев в интервью на канале ESPN в YouTube.
Последний бой Махачев провёл с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом.
- 8 марта 2022
-
23:17
-
22:32
-
21:12
-
20:05
-
18:49
-
18:06
-
17:11
-
16:52
-
16:18
-
15:14
-
14:30
-
13:45
-
12:49
-
11:43
-
10:25
-
09:25
-
00:49
- 7 марта 2022
-
23:49
-
22:54
-
22:00
-
20:49
-
19:02
-
17:34
-
16:29
-
15:55
-
15:07
-
13:57
-
12:52
-
11:52
-
10:14
-
09:12
-
00:18
- 6 марта 2022
-
22:51
-
21:41
-
20:35