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Махачев опроверг слова дос Аньоса и президента UFC Уайта

Махачев опроверг слова дос Аньоса и президента UFC Уайта
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Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев опроверг слова бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Рафаэля дос Аньоса, который ранее заявлял, что он отказался от боя с ним. О том же говорил и президент промоушена Дана Уайт.

«Я просто хотел помочь UFC и фанатам и попросил совсем небольшое условие, но в промоушене мне отказали. Вот и всё.

В любом случае дос Аньос — боец не моего уровня. Что он может мне дать? Если я его одолею, многие станут говорить, что это просто старик, он не из первой пятёрки и всё такое. Теперь Дана говорит, что я должен сразиться с Бенеилом Дариушем. У меня с этим нет никаких проблем, но кто будет бороться за титул следующим? Не знаю, почему Дана так говорил. Я могу драться с кем угодно», — приводит слова Махачева MMAJunkie со ссылкой на его интервью для канала ESPN в YouTube.

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