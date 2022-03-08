Махачев опроверг слова дос Аньоса и президента UFC Уайта

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев опроверг слова бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Рафаэля дос Аньоса, который ранее заявлял, что он отказался от боя с ним. О том же говорил и президент промоушена Дана Уайт.
«Я просто хотел помочь UFC и фанатам и попросил совсем небольшое условие, но в промоушене мне отказали. Вот и всё.
В любом случае дос Аньос — боец не моего уровня. Что он может мне дать? Если я его одолею, многие станут говорить, что это просто старик, он не из первой пятёрки и всё такое. Теперь Дана говорит, что я должен сразиться с Бенеилом Дариушем. У меня с этим нет никаких проблем, но кто будет бороться за титул следующим? Не знаю, почему Дана так говорил. Я могу драться с кем угодно», — приводит слова Махачева MMAJunkie со ссылкой на его интервью для канала ESPN в YouTube.
- 8 марта 2022
-
20:05
-
18:49
-
18:06
-
17:11
-
16:52
-
16:18
-
15:14
-
14:30
-
13:45
-
12:49
-
11:43
-
10:25
-
09:25
-
00:49
- 7 марта 2022
-
23:49
-
22:54
-
22:00
-
20:49
-
19:02
-
17:34
-
16:29
-
15:55
-
15:07
-
13:57
-
12:52
-
11:52
-
10:14
-
09:12
-
00:18
- 6 марта 2022
-
22:51
-
21:41
-
20:35
-
18:31
-
18:16
-
17:14