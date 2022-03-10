Поединок Чендлер – Фергюсон запланирован на кард UFC 274, который пройдёт в мае
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Бой главных претендентов на титул в лёгком весе состоится на UFC 274 в ту же ночь, когда на кону будет стоять титул чемпиона дивизиона. Об этом сообщает MMAJunkie.
Бывший чемпион Bellator Майкл Чандлер и экс-временный чемпион UFC Тони Фергюсон устно согласились сразиться на мероприятии 8 мая, которое состоится на «ФутПринт-Центре» в Финиксе (США).
Отмечается, что спортсмены ещё не подписали контракты, но Чендлер (22-7 ММА, 1-2 UFC) и Фергюсон (25-6 ММА, 15-4 UFC) уже дали окончательное согласие на бой.
С учётом последних изменений кард выглядит следующим образом:
- Чарльз Оливейра – Джастин Гэтжи (титульный бой в лёгком весе);
- Майкл Чендлер – Тони Фергюсон;
- Маурисио Руа – Овинс Сен-Прё;
- Благой Иванов – Маркос Роджерио де Лима;
- Дональд Серроне – Джо Лазон;
- Мэси Чиассон – Норма Дюмонт;
- Ариане Карнелосси – Лопи Годинес;
- Клейдсон Родригес – Си Джей Вергара;
- Дэнни Робертс – Франсиско Тринальдо;
- Брэндон Ройваль – Мэтт Шнелл;
- Рэнди Браун – Хаос Уилльямс.
Новость по темеМайкл Чендлер поделился ожиданиями от поединка с Тони Фергюсоном
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