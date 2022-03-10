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Поединок Чендлер – Фергюсон запланирован на кард UFC 274, который пройдёт в мае

Поединок Чендлер – Фергюсон запланирован на кард UFC 274, который пройдёт в мае
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Бой главных претендентов на титул в лёгком весе состоится на UFC 274 в ту же ночь, когда на кону будет стоять титул чемпиона дивизиона. Об этом сообщает MMAJunkie.

Бывший чемпион Bellator Майкл Чандлер и экс-временный чемпион UFC Тони Фергюсон устно согласились сразиться на мероприятии 8 мая, которое состоится на «ФутПринт-Центре» в Финиксе (США).

Отмечается, что спортсмены ещё не подписали контракты, но Чендлер (22-7 ММА, 1-2 UFC) и Фергюсон (25-6 ММА, 15-4 UFC) уже дали окончательное согласие на бой.

С учётом последних изменений кард выглядит следующим образом:

  • Чарльз Оливейра – Джастин Гэтжи (титульный бой в лёгком весе);
  • Майкл Чендлер – Тони Фергюсон;
  • Маурисио Руа – Овинс Сен-Прё;
  • Благой Иванов – Маркос Роджерио де Лима;
  • Дональд Серроне – Джо Лазон;
  • Мэси Чиассон – Норма Дюмонт;
  • Ариане Карнелосси – Лопи Годинес;
  • Клейдсон Родригес – Си Джей Вергара;
  • Дэнни Робертс – Франсиско Тринальдо;
  • Брэндон Ройваль – Мэтт Шнелл;
  • Рэнди Браун – Хаос Уилльямс.
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