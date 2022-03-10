Поединок Чендлер – Фергюсон запланирован на кард UFC 274, который пройдёт в мае

Бой главных претендентов на титул в лёгком весе состоится на UFC 274 в ту же ночь, когда на кону будет стоять титул чемпиона дивизиона. Об этом сообщает MMAJunkie.

Бывший чемпион Bellator Майкл Чандлер и экс-временный чемпион UFC Тони Фергюсон устно согласились сразиться на мероприятии 8 мая, которое состоится на «ФутПринт-Центре» в Финиксе (США).

Отмечается, что спортсмены ещё не подписали контракты, но Чендлер (22-7 ММА, 1-2 UFC) и Фергюсон (25-6 ММА, 15-4 UFC) уже дали окончательное согласие на бой.

С учётом последних изменений кард выглядит следующим образом:

Чарльз Оливейра – Джастин Гэтжи (титульный бой в лёгком весе);

Майкл Чендлер – Тони Фергюсон;

Маурисио Руа – Овинс Сен-Прё;

Благой Иванов – Маркос Роджерио де Лима;

Дональд Серроне – Джо Лазон;

Мэси Чиассон – Норма Дюмонт;

Ариане Карнелосси – Лопи Годинес;

Клейдсон Родригес – Си Джей Вергара;

Дэнни Робертс – Франсиско Тринальдо;

Брэндон Ройваль – Мэтт Шнелл;

Рэнди Браун – Хаос Уилльямс.