Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Майкл Чендлер поделился ожиданиями от поединка с Тони Фергюсоном.



«Моё преимущество заключается в том, что я буду контролировать ход поединка и задавать высокий темп. Тони тоже способен поддерживать высокий темп, но мои действия гораздо острее. Он не сможет противостоять своей мощи. У меня преимущество в скорости и атлетизме. Я хорош в тех областях, в которых хорош Тони Фергюсон.



Самая опасная черта Тони — его непредсказуемость. Это самое захватывающее в его поединках. Никогда не знаешь, что тебя ждёт, когда Фергюсон выходит в октагон. Он непредсказуем, так что ты должен ждать неожиданностей, когда дерёшься с Фергюсоном. К поединку с ним трудно готовиться, так что меня ждёт очень интересный тренировочный лагерь. Я планирую завершить бой досрочно», — приводит слова Чендлера CBS Sports.