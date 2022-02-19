Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Майкл Чендлер поделился ожиданиями от поединка с Тони Фергюсоном.
«Моё преимущество заключается в том, что я буду контролировать ход поединка и задавать высокий темп. Тони тоже способен поддерживать высокий темп, но мои действия гораздо острее. Он не сможет противостоять своей мощи. У меня преимущество в скорости и атлетизме. Я хорош в тех областях, в которых хорош Тони Фергюсон.
Самая опасная черта Тони — его непредсказуемость. Это самое захватывающее в его поединках. Никогда не знаешь, что тебя ждёт, когда Фергюсон выходит в октагон. Он непредсказуем, так что ты должен ждать неожиданностей, когда дерёшься с Фергюсоном. К поединку с ним трудно готовиться, так что меня ждёт очень интересный тренировочный лагерь. Я планирую завершить бой досрочно», — приводит слова Чендлера CBS Sports.
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