Майкл Биспинг заявил о желании подраться с Джейком Полом

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг выразил желание провести бой с блогером Джейком Полом.



«Я нахожусь в прекрасной физической форме, можно за меня не переживать. Когда я вернусь, Джейк Пол получит своё. Если он захочет провести бой, то я вернусь. Выпустите меня и посмотрите, что получится. Два раунда и глухой нокаут. Почему я должен сомневаться в своей победе? Джейк Пол не является выдающимся боксёром. Я знаю, что смогу без особых проблем побить его», — приводит слова Биспинга The Mirror.



В декабре 2021 года Пол победил другого экс-чемпиона UFC, американца Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. Ранее Пол не раз выражал желание попробовать свои силы в ММА. Также Пол уже продолжительное время выступает против президента UFC Даны Уайта.