Полный кард турнира Bellator 276: Уилсон — Рабаданов, Авсарагова — Батара и другие бои

В ночь с 12 на 13 марта в Сент-Луисе состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 276. В главном поединке турнира встретятся венгерский боец Адам Борич и датчанин Мадс Бурнелл.
Кроме того, в основном карде выступит россиянин Гаджи Рабаданов, а в предварительном карде — Диана Авсарагова.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира.
Bellator 276
Основной кард
Адам Борич – Мадс Бурнелл
Фил Дэвис – Джулиус Энгликас
Джонни Эблин – Джон Солтер
Джей-Джей Уилсон – Гаджи Рабаданов
Предварительный кард
Алекс Полицци – Хосе Аугусто
Ромеро Коттон – Фредди Сандовал
Диана Авсарагова – Кира Батара
Джеймс Адкок – Коди Лоу
Роман Фаралдо – Келвин Рэйфорд
Джордан Ховард – Тревор Уорд.
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