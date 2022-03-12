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Полный кард турнира Bellator 276: Уилсон — Рабаданов, Авсарагова — Батара и другие бои

Полный кард турнира Bellator 276: Уилсон — Рабаданов, Авсарагова — Батара и другие бои
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В ночь с 12 на 13 марта в Сент-Луисе состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 276. В главном поединке турнира встретятся венгерский боец Адам Борич и датчанин Мадс Бурнелл.

Кроме того, в основном карде выступит россиянин Гаджи Рабаданов, а в предварительном карде — Диана Авсарагова.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира.

Bellator 276

Основной кард

Адам Борич – Мадс Бурнелл
Фил Дэвис – Джулиус Энгликас
Джонни Эблин – Джон Солтер
Джей-Джей Уилсон – Гаджи Рабаданов

Предварительный кард

Алекс Полицци – Хосе Аугусто
Ромеро Коттон – Фредди Сандовал
Диана Авсарагова – Кира Батара
Джеймс Адкок – Коди Лоу
Роман Фаралдо – Келвин Рэйфорд
Джордан Ховард – Тревор Уорд.

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