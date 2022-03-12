Полный кард турнира Bellator 276: Уилсон — Рабаданов, Авсарагова — Батара и другие бои

В ночь с 12 на 13 марта в Сент-Луисе состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 276. В главном поединке турнира встретятся венгерский боец Адам Борич и датчанин Мадс Бурнелл.



Кроме того, в основном карде выступит россиянин Гаджи Рабаданов, а в предварительном карде — Диана Авсарагова.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира.



Bellator 276



Основной кард



Адам Борич – Мадс Бурнелл

Фил Дэвис – Джулиус Энгликас

Джонни Эблин – Джон Солтер

Джей-Джей Уилсон – Гаджи Рабаданов



Предварительный кард



Алекс Полицци – Хосе Аугусто

Ромеро Коттон – Фредди Сандовал

Диана Авсарагова – Кира Батара

Джеймс Адкок – Коди Лоу

Роман Фаралдо – Келвин Рэйфорд

Джордан Ховард – Тревор Уорд.

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