Анкалаев единогласным решением судей победил Сантоса в главном бою UFC Fight Night 203

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам — UFC Fight Night 203. В главном поединке встречались представители полутяжёлой весовой категории – 38-летний бразилец Тиагу Сантос и 29-летний россиянин Магомед Анкалаев.



Бой завершился победой Анкалаева единогласным решением судей. Бой состоял из пяти раундов.



Основной кард



Тиаго Сантос (№ 5) – Магомед Анкалаев (№ 6) — полутяжёлый вес

Марлон Мораес (№ 10) – Сонг Ядонг — легчайший вес

Содик Юсуфф (№ 12) – Алекс Касерес (№ 15) — полулёгкий вес

Халил Раунтри – Карл Роберсон — полутяжёлый вес

Дрю Добер – Рик Гленн — лёгкий вес

Алекс Перейра – Бруно Силва — средний вес



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