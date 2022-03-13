Анкалаев единогласным решением судей победил Сантоса в главном бою UFC Fight Night 203
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам — UFC Fight Night 203. В главном поединке встречались представители полутяжёлой весовой категории – 38-летний бразилец Тиагу Сантос и 29-летний россиянин Магомед Анкалаев.
Бой завершился победой Анкалаева единогласным решением судей. Бой состоял из пяти раундов.
Основной кард
Тиаго Сантос (№ 5) – Магомед Анкалаев (№ 6) — полутяжёлый вес
Марлон Мораес (№ 10) – Сонг Ядонг — легчайший вес
Содик Юсуфф (№ 12) – Алекс Касерес (№ 15) — полулёгкий вес
Халил Раунтри – Карл Роберсон — полутяжёлый вес
Дрю Добер – Рик Гленн — лёгкий вес
Алекс Перейра – Бруно Силва — средний вес
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