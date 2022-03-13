Исмаилов обратился к Анкалаеву после его победы над Сантосом

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов оставил комментарий под постом соотечественника, бойца UFC Магомеда Анкалаева, который тот разместил в своём «инстаграме» после победы в поединке с бразильцем Тиаго Сантосом на UFC Fight Night 203.



«Надеюсь, не сильно заставил переживать. Кто переживал сильно — не переживайте. Всё хорошо, победа за нами. Спасибо всем, друзья», — писал Анкалаев.



«Гигант. Мои поздравления, брат», — обратился к Анкалаеву Исмаилов.

Турнир UFC Fight Night 203 прошёл в ночь с 12 на 13 марта мск. Поединок Анкалаева и Сантоса стал главным событием спортивного шоу. Противостояние продлилось пять раундов, по итогам которых Магомед праздновал победу единогласным решением судей.



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