Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исмаилов обратился к Анкалаеву после его победы над Сантосом

Исмаилов обратился к Анкалаеву после его победы над Сантосом
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов оставил комментарий под постом соотечественника, бойца UFC Магомеда Анкалаева, который тот разместил в своём «инстаграме» после победы в поединке с бразильцем Тиаго Сантосом на UFC Fight Night 203.

«Надеюсь, не сильно заставил переживать. Кто переживал сильно — не переживайте. Всё хорошо, победа за нами. Спасибо всем, друзья», — писал Анкалаев.

«Гигант. Мои поздравления, брат», — обратился к Анкалаеву Исмаилов.

Турнир UFC Fight Night 203 прошёл в ночь с 12 на 13 марта мск. Поединок Анкалаева и Сантоса стал главным событием спортивного шоу. Противостояние продлилось пять раундов, по итогам которых Магомед праздновал победу единогласным решением судей.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Анкалаев победил бразильского Молота. Дана, позволь Магомеду уже подраться за пояс! Анкалаев победил бразильского Молота. Дана, позволь Магомеду уже подраться за пояс!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022