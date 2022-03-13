Анкалаев победил бразильского Молота. Дана, позволь Магомеду уже подраться за пояс!

Всегда приятно, когда в главном бое турнира дерётся российский боец. Так произошло и на UFC Fight Night 204, где в концовке бойцовского вечера полутяжеловес Магомед Анкалаев встречался с бразильцем Тиаго Сантосом. Пожалуй, для россиянина это был самый именитый соперник в карьере: 38-летний Молот обладает огромным опытом и сравнительно недавно дрался с Джоном Джонсом за титул. С другой стороны, из последних четырёх боёв Сантос проиграл три.

Анкалаев «на бумаге» считался уверенным фаворитом. 29-летний россиянин находится в расцвете сил, перед схваткой с Сантосом он добыл семь побед подряд. В числе поверженных оказались такие крепкие ребята как Волкан Оздемир и Никита Крылов: Магомед доказал, что готов бороться за чемпионский пояс. Вдобавок мотивация уроженца Дагестана сегодня была высочайшей: победа над звёздным соперником могла резко приблизить Анкалаева к титульному бою.



Перед началом поединка секунданты в обоих углах просили бойцов соблюдать максимальную сосредоточенность. Те послушались и на протяжении первой минуты практически не выбрасывали ударов, присматриваясь друг к другу. Первый активный эпизод остался за Анкалаевым, который здорово попал правым боковым. Сантос тоже пытался атаковать, но неизменно натыкался на жёсткие контратаки.



Второй раунд начался в том же аккуратном стиле. Магомед неторопливо наступал, Молот в ответ практически не бил, ограничиваясь финтами. Изредка бойцы «взрывались» и казалось, что Анкалаев в таких эпизодах действует чуть точнее. Увы, в концовке раунда россиянин пропустил короткий силовой удар и упал в подобие нокдауна — хорошо, что у бразильца не осталось времени на добивание.

Локальный успех воодушевил Сантоса: третью пятиминутку бразилец начал куда смелее и активнее. Впрочем, постепенно поединок вернулся к предыдущему «спокойному» стилю, где снова Анкалаев снова действовал первым номером. А вот на старте четвёртого раунда случился отчаянный размен: Молот несколько раз отлично попал, что привело к рассечению у Магомеда. Секунданты буквально требовали от россиянина сделать тейкдаун, что Анкалаеву удалось незадолго до перерыва.



Бой получался абсолютно равным, что только повышало значимость пятого раунда. Кстати, в заключительной пятиминутке оппоненты выглядели достаточно свежими — завидная выносливость. Тренер снова громко просил Анкалаева перевести оппонента, однако Магомед то ли не мог, то ли не хотел проводить тейкдаун. На третьей минуте россиянин всё-таки прижал Сантоса к сетке и начал «обрабатывать» коленями. Перевести в партер не удалось, зато остаток раунда Магомед уверенно забрал.



Всё зависело от решения судей. За Сантоса говорили мини-нокдаун и пара удачных разменов, Анкалаев был точнее на дистанции, работал первым номером и забрал пятый раунд. В целом Магомед выглядел чуть-чуть предпочтительнее, но всё равно было очень тревожно. Однако всё закончилось хорошо — восьмая подряд победа Анкалаева! Дана Уайт, тут кое-кто заслужил чемпионский бой.