Дана Уайт назвал два боя, которых он ждёт больше всего в UFC в 2022 году

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о поединке, которого он ожидает больше всего в этом году.



«Леон точно заслуживает следующего титульного боя. Желаю ему побольше удачи в этом году. Он через многое прошёл. Сейчас мы ждём, когда рука Усмана заживёт. Тогда мы сможем назначить бой.



С другой стороны, было бы здорово снова увидеть Джона Джонса в этом году. Он говорит, что хочет драться в тяжёлом весе. Я бы хотел на это посмотреть», — приводит слова Уайта Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале BT Sport в YouTube.

Ранее Уайт прокомментировал громкие высказывания британского бойца в лёгком весе Пэдди Пимблетта.



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