Александр Волков и Том Аспиналл провели дуэль взглядов. Видео

В ночь с 19 на 20 марта в Лондоне пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 204, главным событием которого станет поединок между россиянином Александром Волковым и британцем Томом Аспиналлом.
В преддверии турнира бойцы прошли официальную церемонию битвы взглядов.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в телеграм-канале UFC Russia.
Напомним, последний поединок Александр Волков провёл с представителем Польши Марчином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Волков праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.
Аспиналл (11-2 ММА, 4-0 UFC), родившийся в Манчестере, впервые выступит перед родными болельщиками в качестве бойца UFC. В течение своих первых девяти боёв он дрался исключительно в Англии, прежде чем подписал контракт с UFC на выступление в июле 2020 года в Fight Night, нокаутировав Джейка Коллье в первом раунде.
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