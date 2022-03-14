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UFC Fight Night 204: Александр Волков — Том Аспиналл, онлайн-трансляция, где смотреть бой, когда начало

UFC в Лондоне: Волков — Аспиналл. Русский Драго против надежды британского ММА. LIVE!
Игорь Брагин
UFC Fight Night 204: Александр Волков — Аспиналл
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Четверых россиян пустили В Англию. Местную публику ждёт яркое зрелище. Подробности турнира в Британии — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

19 марта 2022 года на стадионе O2-Arena в Лондоне (Великобритания) состоится турнир UFC Fight Night 204. В главном бою шестой номер рейтинга тяжёлого веса россиянин Александр Волков проведёт бой с англичанином, 11-м номером дивизиона, Том Аспиналл.

В карде турнира значатся ещё три российских бойца. Шамиль Абдурахимов встретится с соотечественником Сергеем Павловичем, Тимур Валиев — с Джеком Шором.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 204.

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Во сколько начнётся бой Волков — Аспиналл UFC Fight Night 204: Волков — Аспиналл, когда бой Полный кард UFC Fight Night 204: Волков — Аспиналл
Live Игорь Брагин

Во сколько начнётся бой Волков — Аспиналл

Предварительные бои турнира UFC Fight Night 204 начнутся в 20:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 23:00 мск. Поединок россиянина Александра Волкова и ангичанина Тома Аспиналла состоится не ранее 01:00 (мск) 20 марта 2022 года.

13:36 Игорь Брагин

Александр Волков прибыл в Лондон

Александр Волков прибыл в Лондон, где 19 марта на турнире UFC ему предстоит встретиться с англичанином Томом Аспиналлом. Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме».

13:35 Игорь Брагин

UFC Fight Night 204: Волков — Аспиналл, когда бой

Бой Александр Волкова (№6 рейтинга тяжёлого веса UFC) и британца Тома Аспинала (№11) должен состояться в рамках турнира UFC Fight Night 204 в ночь с 19 на 20 марта 2022 года на стадионе O2 Arena в Лондоне.

13:35 Игорь Брагин

Андрею Корешкову не выдали визу в Великобританию на бой в Bellator

Масло в огонь англичане подлили, не выдав визу Корешкову. Об этом рассказал тренер Спартанца и руководитель команды «Шторм» Александр Шлеменко. Поединок Андрея и британского бойца Пола Дейли отменён.

«У Андрея Корешкова был запланирован бой на 15 мая в Лондоне. Был подписан контракт, но, к сожалению, бой не состоится, так как всем россиянам перестали давать английские визы, и мы не исключение. Так что пока пауза», — сказал Шлеменко в своём «инстаграме».

13:34 Игорь Брагин

Бой Волков — Аспиналл был под угрозой срыва

Тревожное заявление прозвучало 28 февраля 2022 года. Именно тогда известно, что российскому бойцу Александру Волкову могут запретить въезд в Великобританию.

«Мы аннулировали визы белорусской баскетбольной команды, которая должна была играть в Ньюкасле завтра вечером. Великобритания не будет приветствовать национальные спортивные команды тех стран, которые являются участниками конфликта на Украине», — написала в своём «твиттере» министр внутренних дел Великобритании Прити Патель.

UFC: Александр Волков добрался до Лондона. Бой с Аспиналлом спасён! LIVE! UFC: Александр Волков добрался до Лондона. Бой с Аспиналлом спасён! LIVE!
13:34 Игорь Брагин

Полный кард UFC Fight Night 204: Волков — Аспиналл

Основной кард

  • Александр Волков (34-9-0) — Том Аспиналл (11-2-0);
  • Арнольд Аллен (17-1-0) — Дэн Хукер (21-11-0);
  • Пэдди Пимблетт (17-3-0) — Родриго Варгас (12-4-0);
  • Гуннар Нельсон (17-5-1) — Такаши Сато (15-4-0);
  • Шамиль Абдурахимов (20-6-0) — Сергей Павлович (14-1-0);
  • Никита Крылов (27-8-0) — Пол Крейг (15-4-1).

Прелимы

  • Джей Херберт (11-3-0) — Илия Топурия (11-0-0);
  • Мухаммад Мокаев (6-0-0) — Коди дарден (12-3-1);
  • Майк Гранди (12-3-0) — Макван Амирхани (16-7-0);
  • Молли Маккенн (11-4-0) — Луана Каролина (8-2-0);
  • Джек Шор (15-0-0) — Тимур Валиев (18-2-0);
  • Кори Маккенна (6-1-0) — Элис Рид (4-1-0);
  • Натаниэль Вуд (17-5-0) — Винс Моралес (11-5-0).
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