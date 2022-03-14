UFC в Лондоне: Волков — Аспиналл. Русский Драго против надежды британского ММА. LIVE!

Четверых россиян пустили В Англию. Местную публику ждёт яркое зрелище. Подробности турнира в Британии — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

19 марта 2022 года на стадионе O2-Arena в Лондоне (Великобритания) состоится турнир UFC Fight Night 204. В главном бою шестой номер рейтинга тяжёлого веса россиянин Александр Волков проведёт бой с англичанином, 11-м номером дивизиона, Том Аспиналл.

В карде турнира значатся ещё три российских бойца. Шамиль Абдурахимов встретится с соотечественником Сергеем Павловичем, Тимур Валиев — с Джеком Шором.



«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 204.