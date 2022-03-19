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Нейт Диаз заявил, что собирается провести бой в Bellator

Нейт Диаз заявил, что собирается провести бой в Bellator
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Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз разместил новый пост в своём «твиттере», рассказав о желании провести поединок в промоушене Bellator.

«Я пытаюсь попасть на Bellator 279, который пройдёт в апреле на Гавайях, и где должен выступить мой приятель Янси Медейрос», — написал Диаз.

Напомним, последний бой Диаз провёл в июне 2021 года. Тогда он проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей. Не так давно Нейт намекал на готовность сразиться с соотечественником Дастином Порье. При этом бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что склонен верить слухам относительно возможности организовать третий бой Диаза с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором.

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