Соннен: я склонен верить слухам про третий бой Макгрегор — Диаз. Всё об этом говорит
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Бывший боец UFC Чейл Соннен поделился мнением о возможном сопернике Конора Макгрегора. Напомним, ирландский спортсмен продолжает залечивать травму ноги, полученную в третьем бою с Дастином Порье.
«Ходят слухи о Международной бойцовской неделе, которая пройдёт в начале июля. Суть здесь заключается в том, что в карде там будут драться Конор Макгрегор и Нейт Диаз. Ранее мне говорили, что Конор вернётся в августе, но сейчас я смотрю на его соцсети и вижу, что парень усердно тренируется и занимается диетой. Всё это говорит о том, что он может вернуться раньше августа. Поэтому я склонен верить слухам о завершении трилогии между Конором и Диазом примерно в июле», — рассказал Соннен на своём подкасте в YouTube.
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