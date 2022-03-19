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Сергей Павлович нокаутировал Шамиля Абдурахимова на турнире UFC в Лондоне

Сергей Павлович нокаутировал Шамиля Абдурахимова на турнире UFC в Лондоне
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович одержал победу на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне. Соперником Павловича был его соотечественник Шамиль Абдурахимов. Бой завершился уже в первом раунде победой Сергея нокаутом.

Для Абдурахимова это поражение стало восьмым при 20 победах. Сергей Павлович одержал 15-ю победу в 16 встречах.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Russia.

UFC Fight Night 204

Основной кард

Александр Волков – Том Аспиналл
Арнольд Аллен – Дэн Хукер
Пэдди Пимблетт – Родриго Варгас
Гуннар Нельсон – Такаши Сато
Луана Каролина – Молли Макканн
Джей Херберт – Илия Топурия

Предварительный кард

Макван Амирхани – Майк Гранди
Шамиль Абдурахимов – Сергей Павлович — победа Павловича нокаутом в первом раунде (4:03)
Пол Крэйг – Никита Крылов — победа Крэйга приёмом в первом раунде (3:57)
Джек Шор – Тимур Валиев — победа Шора единогласным решением судей
Кори Маккенна – Элиз Рид — победа Рид раздельным решением судей
Коди Дёрден – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева удушающим приёмом в первом раунде (0:58).

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