Сергей Павлович нокаутировал Шамиля Абдурахимова на турнире UFC в Лондоне

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович одержал победу на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне. Соперником Павловича был его соотечественник Шамиль Абдурахимов. Бой завершился уже в первом раунде победой Сергея нокаутом.



Для Абдурахимова это поражение стало восьмым при 20 победах. Сергей Павлович одержал 15-ю победу в 16 встречах.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Russia.

UFC Fight Night 204



Основной кард



Александр Волков – Том Аспиналл

Арнольд Аллен – Дэн Хукер

Пэдди Пимблетт – Родриго Варгас

Гуннар Нельсон – Такаши Сато

Луана Каролина – Молли Макканн

Джей Херберт – Илия Топурия



Предварительный кард



Макван Амирхани – Майк Гранди

Шамиль Абдурахимов – Сергей Павлович — победа Павловича нокаутом в первом раунде (4:03)

Пол Крэйг – Никита Крылов — победа Крэйга приёмом в первом раунде (3:57)

Джек Шор – Тимур Валиев — победа Шора единогласным решением судей

Кори Маккенна – Элиз Рид — победа Рид раздельным решением судей

Коди Дёрден – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева удушающим приёмом в первом раунде (0:58).