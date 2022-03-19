UFC: Волкова и других россиян всё-таки пустили в Лондон. Наши парни дадут жару?

19 марта 2022 года на O2-Arena в Лондоне состоится турнир UFC Fight Night 204, в котором примут участие четыре российских бойца. В главном бою вечера шестой номер рейтинга тяжеловесов UFC россиянин Александр Волков подерётся с англичанином Томом Аспиналлом.
Также между собой подерутся ещё два российских тяжеловеса — Шамиль Абдурахимов и Сергей Павлович. Их поединок состоится в предварительном карде, как и бой ещё одного россиянина Тимура Валиева, которому будет противостоять валлиец Джек Шор.
«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 204.
Итоги взвешивания бойцов турнира UFC Fight Nignt 204
Основной кард
Александр Волков (114,75 кг) – Том Аспиналл (114,3 кг)
Арнольд Аллен (66,22 кг) – Дэн Хукер (65,77 кг)
Пэдди Пимблетт (70,3 кг) – Родриго Варгас (70,3 кг)
Гуннар Нельсон (77,56 кг) – Такаси Сато (77,11 кг)
Луана Каролина (57,15 кг) – Молли Макканн (56,69 кг)
Джай Хёрберт (70,3 кг) – Илия Топурия (70,76 кг).
Предварительный кард:
Макван Амирхани (66,22 кг) – Майк Гранди (65,77 кг)
Шамиль Абдурахимов (117,02 кг) – Сергей Павлович (115,21 кг)
Пол Крейг (93,44 кг) – Никита Крылов (92,98 кг)
Джек Шор (61,68 кг) – Тимур Валиев (61,68 кг)
Кори Маккенна (52,16 кг) – Элис Рид (52,16 кг)
Коди Дёрден (57,15 кг) – Мухаммад Мокаев (56,69 кг).
Где смотреть бой Александр Волков — Том Аспиналл?
Турнир UFC Fight Night 204, включая главный бой Александр Волков — Том Аспиналл, покажет в прямом эфире телеканал «Матч Боец». Начало трансляции — в 20:30 мск. Основной кард также покажут на «Матч ТВ», трансляция начнётся в 23:00 мск.
Эксклюзивное интервью с Шамилем Абдурахимовым
Перед UFC Fight Night 204 с «Чемпионатом» поговорили сразу несколько участников турнира. Эксклюзивное интервью дал и прославленный ветеран Шамиль Абдурахимов.
Два российских тяжеловеса подерутся между собой. Выбора не было
На турнире в Лондоне мы увидим редкое по меркам UFC зрелище: между собой подерутся два россиянина. Выяснять, кто сильнее, будут Сергей Павлович и Шамиль Абдурахимов. В интервью «Чемпионату» Павлович объяснил, почему так получилось.
Когда начнётся турнир UFC Fight Night 204?
Турнир UFC Fight Night 204 начнётся 19 марта в 20:30 по московскому времени. Основной кард, где и состоится бой Александра Волкова, стартует примерно в 23:00 мск.
Главная победа Александра Волкова
На счету Александра Волкова немало громких скальпов. Пожалуй, главная победа в карьере русского Драго — шикарный нокаут в бою с легендарным Алистаром Оверимом.
Полный кард турнира UFC Fight Night 204
Основной кард
Александр Волков (34-9-0) — Том Аспиналл (11-2-0);
Арнольд Аллен (17-1-0) — Дэн Хукер (21-11-0);
Пэдди Пимблетт (17-3-0) — Родриго Варгас (12-4-0);
Гуннар Нельсон (17-5-1) — Такаши Сато (15-4-0);
Шамиль Абдурахимов (20-6-0) — Сергей Павлович (14-1-0);
Никита Крылов (27-8-0) — Пол Крейг (15-4-1).
Предварительный кард
Джей Херберт (11-3-0) — Илия Топурия (11-0-0);
Мухаммад Мокаев (6-0-0) — Коди Дерден (12-3-1);
Майк Гранди (12-3-0) — Макван Амирхани (16-7-0);
Молли Маккенн (11-4-0) — Луана Каролина (8-2-0);
Джек Шор (15-0-0) — Тимур Валиев (18-2-0);
Кори Маккенна (6-1-0) — Элис Рид (4-1-0);
Натаниэль Вуд (17-5-0) — Винс Моралес (11-5-0).
Россияне попали в Лондон с большим трудом
Участие российских бойцов в турнире было под серьёзной угрозой. К счастью, Александру Волкову и другим нашим парням всё-таки удалось получить визы в Великобританию. Хотя некоторые помощники российских бойцов были вынуждены остаться дома.
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