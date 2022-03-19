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UFC Fight Night 204: Александр Волков — Том Аспиналл, онлайн-трансляция, где смотреть, во сколько начало турнира

UFC: Волкова и других россиян всё-таки пустили в Лондон. Наши парни дадут жару?
Александр Фролов
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Местным бойцам ещё повезло, что два российских тяжеловеса будут драться между собой.

19 марта 2022 года на O2-Arena в Лондоне состоится турнир UFC Fight Night 204, в котором примут участие четыре российских бойца. В главном бою вечера шестой номер рейтинга тяжеловесов UFC россиянин Александр Волков подерётся с англичанином Томом Аспиналлом.

Также между собой подерутся ещё два российских тяжеловеса — Шамиль Абдурахимов и Сергей Павлович. Их поединок состоится в предварительном карде, как и бой ещё одного россиянина Тимура Валиева, которому будет противостоять валлиец Джек Шор.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 204.

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Где смотреть бой Александр Волков — Том Аспиналл? Когда начнётся турнир UFC Fight Night 204? Полный кард турнира UFC Fight Night 204
Live Александр Фролов

Итоги взвешивания бойцов турнира UFC Fight Nignt 204

Основной кард

Александр Волков (114,75 кг) – Том Аспиналл (114,3 кг)
Арнольд Аллен (66,22 кг) – Дэн Хукер (65,77 кг)
Пэдди Пимблетт (70,3 кг) – Родриго Варгас (70,3 кг)
Гуннар Нельсон (77,56 кг) – Такаси Сато (77,11 кг)
Луана Каролина (57,15 кг) – Молли Макканн (56,69 кг)
Джай Хёрберт (70,3 кг) – Илия Топурия (70,76 кг).

Предварительный кард:

Макван Амирхани (66,22 кг) – Майк Гранди (65,77 кг)
Шамиль Абдурахимов (117,02 кг) – Сергей Павлович (115,21 кг)
Пол Крейг (93,44 кг) – Никита Крылов (92,98 кг)
Джек Шор (61,68 кг) – Тимур Валиев (61,68 кг)
Кори Маккенна (52,16 кг) – Элис Рид (52,16 кг)
Коди Дёрден (57,15 кг) – Мухаммад Мокаев (56,69 кг).

13:28 Александр Фролов

Где смотреть бой Александр Волков — Том Аспиналл?

Турнир UFC Fight Night 204, включая главный бой Александр ВолковТом Аспиналл, покажет в прямом эфире телеканал «Матч Боец». Начало трансляции — в 20:30 мск. Основной кард также покажут на «Матч ТВ», трансляция начнётся в 23:00 мск.

13:25 Александр Фролов

Эксклюзивное интервью с Шамилем Абдурахимовым

Перед UFC Fight Night 204 с «Чемпионатом» поговорили сразу несколько участников турнира. Эксклюзивное интервью дал и прославленный ветеран Шамиль Абдурахимов.

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13:23 Александр Фролов

Два российских тяжеловеса подерутся между собой. Выбора не было

На турнире в Лондоне мы увидим редкое по меркам UFC зрелище: между собой подерутся два россиянина. Выяснять, кто сильнее, будут Сергей Павлович и Шамиль Абдурахимов. В интервью «Чемпионату» Павлович объяснил, почему так получилось.

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13:19 Александр Фролов

Когда начнётся турнир UFC Fight Night 204?

Турнир UFC Fight Night 204 начнётся 19 марта в 20:30 по московскому времени. Основной кард, где и состоится бой Александра Волкова, стартует примерно в 23:00 мск.

13:15 Александр Фролов

Главная победа Александра Волкова

На счету Александра Волкова немало громких скальпов. Пожалуй, главная победа в карьере русского Драго — шикарный нокаут в бою с легендарным Алистаром Оверимом.

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13:11 Александр Фролов

Полный кард турнира UFC Fight Night 204

Основной кард


Александр Волков (34-9-0) — Том Аспиналл (11-2-0);
Арнольд Аллен (17-1-0) — Дэн Хукер (21-11-0);
Пэдди Пимблетт (17-3-0) — Родриго Варгас (12-4-0);
Гуннар Нельсон (17-5-1) — Такаши Сато (15-4-0);
Шамиль Абдурахимов (20-6-0) — Сергей Павлович (14-1-0);
Никита Крылов (27-8-0) — Пол Крейг (15-4-1).

Предварительный кард


Джей Херберт (11-3-0) — Илия Топурия (11-0-0);
Мухаммад Мокаев (6-0-0) — Коди Дерден (12-3-1);
Майк Гранди (12-3-0) — Макван Амирхани (16-7-0);
Молли Маккенн (11-4-0) — Луана Каролина (8-2-0);
Джек Шор (15-0-0) — Тимур Валиев (18-2-0);
Кори Маккенна (6-1-0) — Элис Рид (4-1-0);
Натаниэль Вуд (17-5-0) — Винс Моралес (11-5-0).

13:02 Александр Фролов

Россияне попали в Лондон с большим трудом

Участие российских бойцов в турнире было под серьёзной угрозой. К счастью, Александру Волкову и другим нашим парням всё-таки удалось получить визы в Великобританию. Хотя некоторые помощники российских бойцов были вынуждены остаться дома.

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