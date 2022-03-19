Местным бойцам ещё повезло, что два российских тяжеловеса будут драться между собой.

UFC: Волкова и других россиян всё-таки пустили в Лондон. Наши парни дадут жару?

19 марта 2022 года на O2-Arena в Лондоне состоится турнир UFC Fight Night 204, в котором примут участие четыре российских бойца. В главном бою вечера шестой номер рейтинга тяжеловесов UFC россиянин Александр Волков подерётся с англичанином Томом Аспиналлом.



Также между собой подерутся ещё два российских тяжеловеса — Шамиль Абдурахимов и Сергей Павлович. Их поединок состоится в предварительном карде, как и бой ещё одного россиянина Тимура Валиева, которому будет противостоять валлиец Джек Шор.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 204.