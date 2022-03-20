Аспиналл, Павлович и Мокаев получили бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 204

Стали известны бойцы, которые получили бонус в размере $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера на турнире UFC Fight Night 204.

Всего бонусы получили 9 человек — все, кто оформил досрочную победу в своём бою. Этими бойцами стали Том Аспиналл, Арнольд Аллен, Пэдди Пимблетт, Молли МакКэн, Илия Топурия, Макван Амирхани, Сергей Павлович, Пол Крейг и Мухаммад Мокаев.

Напомним, в главном бою турнира Аспиналл победил россиянина Александра Волкова в первом раунде.

Ранее на турнире российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович одержал победу над соотечественником Шамилем Абдурахимовым. Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев одержал победу в дебютном поединке в UFC над американским бойцом Коди Дёрденом. Россиянин Тимур Валиев, в свою очередь, уступил Джеку Шору.