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Аспиналл, Павлович и Мокаев получили бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 204

Аспиналл, Павлович и Мокаев получили бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 204
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Стали известны бойцы, которые получили бонус в размере $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера на турнире UFC Fight Night 204.

Всего бонусы получили 9 человек — все, кто оформил досрочную победу в своём бою. Этими бойцами стали Том Аспиналл, Арнольд Аллен, Пэдди Пимблетт, Молли МакКэн, Илия Топурия, Макван Амирхани, Сергей Павлович, Пол Крейг и Мухаммад Мокаев.

Напомним, в главном бою турнира Аспиналл победил россиянина Александра Волкова в первом раунде.

Ранее на турнире российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович одержал победу над соотечественником Шамилем Абдурахимовым. Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев одержал победу в дебютном поединке в UFC над американским бойцом Коди Дёрденом. Россиянин Тимур Валиев, в свою очередь, уступил Джеку Шору.

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