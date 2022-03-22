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Появились подробности драки Масвидаля и Ковингтона

Появились подробности драки Масвидаля и Ковингтона
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Американскому бойцу UFC Хорхе Масвидалю предъявлено обвинение по делу о нападении в ресторане. Об этом информирует ESPN US, ссылаясь на предоставленный отчёт полиции.

Имя потерпевшего не называется, при этом отмечается, что Масвидаль повредил ему зуб и нанёс ссадину в области запястья. Ранее появилась информация, что Хорхе напал на соотечественника Колби Ковингтона.

В полицейском отчёте отмечается, что потерпевший сообщил полиции, что Масвидаль напал на него в тот момент, когда он уходил из ресторана. По его словам, Хорхе подбежал к нему слева и дважды ударил кулаком. Один удар был нанесён в область рта, другой пришёлся в левый глаз. Как сообщил пострадавший, во время нападения Масвидаль заявил ему следующее: «Тебе не следовало так говорить о моих детях».

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