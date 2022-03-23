Усман отреагировал на драку Масвидаля и Ковингтона в ресторане

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман дал комментарий о драке, которую устроили Хорхе Масвидаль и Колби Ковинтон в одном из ресторанов Майами. Об инциденте стало известно вчера, 22 марта.
«Это не то, как мы должны себя вести», — написал Усман в своём «твиттере».
Впоследствии Хорхе намекнул на причину, по которой он напал на Колби. По его словам, тот плохо отзывался о его детях.
Ранее стало известно, что Масвидалю было предъявлено обвинение по делу о нападении в ресторане. При этом полиция не стала называть имя потерпевшего.
Напомним, Масвидаль встречался с Ковингтоном на турнире UFC 272 в ночь с 5 на 6 марта. Победу единогласным решением судей праздновал Колби. После этого поединка на его счету стало 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения.
- 23 марта 2022
-
01:06
-
00:53
- 22 марта 2022
-
23:55
-
23:30
-
22:46
-
21:45
-
21:08
-
20:25
-
19:21
-
18:55
-
18:20
-
17:20
-
16:28
-
15:44
-
14:59
-
14:34
-
13:19
-
12:17
-
11:22
-
10:32
-
09:34
-
09:17
-
08:59
-
08:54
-
06:44
-
00:49
- 21 марта 2022
-
23:46
-
22:36
-
21:42
-
20:49
-
19:39
-
18:44
-
17:39
-
16:32
-
15:58