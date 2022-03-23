Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман отреагировал на драку Масвидаля и Ковингтона в ресторане

Усман отреагировал на драку Масвидаля и Ковингтона в ресторане
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман дал комментарий о драке, которую устроили Хорхе Масвидаль и Колби Ковинтон в одном из ресторанов Майами. Об инциденте стало известно вчера, 22 марта.

«Это не то, как мы должны себя вести», — написал Усман в своём «твиттере».

Впоследствии Хорхе намекнул на причину, по которой он напал на Колби. По его словам, тот плохо отзывался о его детях.

Ранее стало известно, что Масвидалю было предъявлено обвинение по делу о нападении в ресторане. При этом полиция не стала называть имя потерпевшего.

Напомним, Масвидаль встречался с Ковингтоном на турнире UFC 272 в ночь с 5 на 6 марта. Победу единогласным решением судей праздновал Колби. После этого поединка на его счету стало 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения.

Масвидаль подкараулил Ковингтона в ресторане. Выбил болтуну зуб и убежал. Видео Масвидаль подкараулил Ковингтона в ресторане. Выбил болтуну зуб и убежал. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022