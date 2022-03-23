Усман отреагировал на драку Масвидаля и Ковингтона в ресторане

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман дал комментарий о драке, которую устроили Хорхе Масвидаль и Колби Ковинтон в одном из ресторанов Майами. Об инциденте стало известно вчера, 22 марта.



«Это не то, как мы должны себя вести», — написал Усман в своём «твиттере».



Впоследствии Хорхе намекнул на причину, по которой он напал на Колби. По его словам, тот плохо отзывался о его детях.



Ранее стало известно, что Масвидалю было предъявлено обвинение по делу о нападении в ресторане. При этом полиция не стала называть имя потерпевшего.



Напомним, Масвидаль встречался с Ковингтоном на турнире UFC 272 в ночь с 5 на 6 марта. Победу единогласным решением судей праздновал Колби. После этого поединка на его счету стало 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения.