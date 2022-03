Звезда турнира UFC London Пэдди Пимблетт раскрыл размер гонорара

Один из самых заметных бойцов UFC Fight Night 204, который прошёл в Лондоне на «Арене О2», британец Пэдди Пимблетт раскрыл сумму своего гонорара за победу над мексиканцем Родриго Варгасом.



«Двенадцать и двенадцать (тысяч долларов, прим. «Чемпионата»). Двенадцать за бой и двенадцать за победу", — цитирует Пимблетта MMA Fighting со ссылкой на YouTube канал The Dave Portnoy Show With Eddie & Co.



На турнире UFC Fight Night 204 Пимблетт встретился с представителем Мексики Варгасом. Бой завершился победой британца в первом раунде после удушающего приёма. Таким образом, Пимблетт получил за бой $24.000. Этот бой стал для него вторым в промоушене. 4 сентября 2021-го он дебютировал в UFC. Британский боец сразу же стал обсуждаем после своих первых двух побед в промоушене, в которых он получил хайп и интерес к своей персоне.

