Бывшему бойцу UFC Чейлу Соннену предъявлено 11 обвинений в нанесении побоев в Лас-Вегасе, сообщает MMAJunkie.



Согласно онлайн-протоколам суда, Соннен был обвинён в 10 преступлениях, связанных с нанесением побоев, и в одном уголовном преступлении, связанном с нанесением побоев путём удушения. Он должен впервые предстать перед судом 27 апреля в Лас-Вегасе.



В декабре 2021 года сообщалось, что Чейл оказал физическое насилие в отношении неизвестного мужчины в одном из отелей Лас-Вегаса. По словам очевидца, Соннен устроил драку с проходившей мимо парой. Боец сцепился с мужчиной, после чего женщина начала кричать, а случайный прохожий вызвал полицию.



Последний бой Соннен провёл в июне 2019 года на турнире Bellator 222, проиграв Лиоту Мачиде техническим нокаутом во втором раунде. На его счету 31 победа, 17 поражений и 1 ничья.

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