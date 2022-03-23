«Давайте снова сделаем месть великой». Стриклэнд — о нападении Масвидаля на Ковингтона

Американский боец смешанных единоборств Шон Стриклэнд отреагировал на драку, которую устроили его соотечественники, бойцы UFC Хорхе Масвидаль и Колби Ковинтон, в одном из ресторанов Майами. Об инциденте стало известно вчера, 22 марта.
«Это то, что меня сейчас раздражает в обществе. Мир смотрит на месть свысока, как на что-то плохое. Но это лишь способ держать общество в узде. Месть — это самое человеческое, что можно сделать. Сама наша суть просит нас исправить допущенную ошибку. Так что давайте снова сделаем месть великой», — написал Стриклэнд на своей странице в «Твиттере».
Напомним, после драки Хорхе намекнул на причину, по которой он напал на Ковингтона. По словам Масвидаля, тот плохо отзывался о его детях.
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