«Давайте снова сделаем месть великой». Стриклэнд — о нападении Масвидаля на Ковингтона

Американский боец смешанных единоборств Шон Стриклэнд отреагировал на драку, которую устроили его соотечественники, бойцы UFC Хорхе Масвидаль и Колби Ковинтон, в одном из ресторанов Майами. Об инциденте стало известно вчера, 22 марта.



«Это то, что меня сейчас раздражает в обществе. Мир смотрит на месть свысока, как на что-то плохое. Но это лишь способ держать общество в узде. Месть — это самое человеческое, что можно сделать. Сама наша суть просит нас исправить допущенную ошибку. Так что давайте снова сделаем месть великой», — написал Стриклэнд на своей странице в «Твиттере».



Напомним, после драки Хорхе намекнул на причину, по которой он напал на Ковингтона. По словам Масвидаля, тот плохо отзывался о его детях.



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