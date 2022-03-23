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Кормье высказался по поводу драки Масвидаля и Ковингтона в баре

Кормье высказался по поводу драки Масвидаля и Ковингтона в баре
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на драку, которую устроили бойцы UFC Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон, в одном из ресторанов Майами.

«Ребята, у вас было 25 минут, чтобы выяснить отношения, и это единственный момент, за который я хочу осудить Масвидаля.

Не похоже, что это была встреча лицом к лицу, после чего вы ввязались в драку. Это выглядит немного по-другому. Всё это кажется неправильным», — сказал Кормье на своём подкасте.

Вскоре после драки Хорхе намекнул на причину, по которой он напал на Ковингтона. По словам Масвидаля, тот плохо отзывался о его детях.

Впоследствии стало известно, что Масвидалю было предъявлено обвинение по делу о нападении в ресторане. При этом полиция не стала называть имя потерпевшего.

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