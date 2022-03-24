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Тренер Масвидаля: Хорхе вышел под залог, но у него могут быть проблемы

Тренер Масвидаля: Хорхе вышел под залог, но у него могут быть проблемы
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Российский тренер Артём Левин, который работает с Хорхе Масвидалем в зале American Top Team, полагает, что у бойца могут быть проблемы из-за нападения на Колби Ковингтона, несмотря на освобождение под залог.

«У Хорхе могут быть проблемы. Он вышел под маленький залог, но суть в том, что в дальнейшем это может создать прецедент. После любого последующего наказания можно поехать кататься в места не столь отдалённые. Реально ли, что они помирятся? Не думаю. Иногда бойцы после боя сближаются, а здесь об этом не идёт и речи. Я разговаривал с Паулино Эрнандесом (тренер Масвидаля, ранее тренировал Ковингтона. – Прим. «Чемпионата»), Паулино тоже не очень хорошо отзывался о Колби с точки зрения человеческих качеств», – сказал Левин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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