Тренер Масвидаля: нападение на Колби не стало сюрпризом — менталитет Хорхе схож с русским

Российский тренер Артём Левин, который работает с Хорхе Масвидалем в зале American Top Team, поделился мнением о нападении бойца на Колби Ковингтона.



«Это для меня не стало сюрпризом, я знаю Хорхе. Хоть это и Америка, но у Хорхе такой характер, он из такого района, где менталитет очень схож с русским. Где за слова нужно отвечать, и не получается трэш-ток в общепринятом американском формате, когда ты можешь говорить всё что угодно, и тебе за это ничего не будет. Хорхе из маленькой Гаваны, это достаточно криминальное место. Ошибка видеомейкера или фотографа Колби, который выложил историю, что он в ресторане, сыграло с ним злую шутку. Трэш-ток тоже может быть разный, а у Колби он переходит некую грань, за которой может последовать наказание. Для меня это не сюрприз, хотя я это не поддерживаю.



Ковингтон подал заявление в полицию? Не хочу говорить, что это не по понятиям, я не из маргинальных слоёв общества. Если это в его жизненных правилах, его фанаты это принимают, то почему нет. Если бы он был из криминального района, Филадельфии или Нью-Йорка, то с него бы дома спросили за такое поведение. А так это больше резонанс для российского любителя ММА, потому что у нас это не по понятиям. Насколько я знаю, у Колби зуб то ли откололся, то ли был выбит, а в Америке зубы долго лечить. Поэтому для Колби подача заявления – это ещё один источник дохода», – сказал Левин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.