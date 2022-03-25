Стало известно, какой ущерб Масвидаль нанёс Ковингтону после нападения в ресторане

Появилась информация о материальном ущербе, который американский боец UFC Хорхе Масвидаль нанёс своему соотечественнику Колби Ковингтону в результате нападения в одном из ресторанов Майами.
По сведениям издания ESPN US, ссылающегося на полицейский отчёт, пострадавший в результате нападения Масвидаля сообщил, что в результате инцидента его часам Rolex стоимостью $ 90 000 был нанесён ущерб на сумму около $ 15 000. Подчёркивается, что в отчёте полиции имя потерпевшего не указывается.
После драки Хорхе намекнул на причину, по которой он напал на Ковингтона. По словам Масвидаля, тот плохо отзывался о его детях. Ранее сообщалось, что Масвидалю может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.
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